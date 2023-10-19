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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЕВРАЗИЙСКУЮ ИНТЕГРАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБСУДИЛИ В ЕЭК


14:10 19.10.2023

Высокую оценку работе Евразийской экономической комиссии по проведению ежегодного мониторинга правоприменительной практики по борьбе с контрафактными товарами на едином рынке Евразийского экономического союза дали члены Консультативного комитета по интеллектуальной собственности ЕЭК, заседание которого состоялось под председательством министра по экономике и финансовой политике Комиссии Бакытжана Сагинтаева 18 октября в штаб-квартире ЕЭК.

Как подчеркнули представители министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества стран Союза, рекомендации по результатам такого мониторинга позволяют уполномоченным органам совершенствовать стратегию борьбы с контрафактом.

По словам представителей блока по экономике и финансовой политике Комиссии, в 2022 году в государствах ЕАЭС зафиксировано 6054 нарушения в сфере интеллектуальной собственности. При этом объем выявленных контрафактных товаров составил около 8,7 млн единиц, среди которых – одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, печатная и фармацевтическая продукция. Комиссия совместно с уполномоченными органами стран Союза делает все возможное, чтобы защитить добросовестных производителей и потребителей от подделок, которые могут опасными для жизни и здоровья людей.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания также обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества между комиссией и Исполнительным комитетом СНГ в сфере интеллектуальной собственности.

Кроме того, представлена информация о реализации договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Союза, формировании согласованных подходов к борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в интернете и ряд других вопросов.

Достигнута договоренность о подготовке комиссией аналитического обзора за 2019-2023 годы, в котором в том числе будут исследованы основные мировые тренды развития сферы интеллектуальной собственности, проведен сопоставительный анализ законодательства государств-членов и выработаны соответствующие предложения. Результаты этой аналитической работы помогут углублению сотрудничества стран Союза в сфере интеллектуальной собственности, совершенствованию национальных систем охраны, защиты и использования объектов интеллектуальной собственности.

Консультативный комитет по интеллектуальной собственности создан 25 сентября 2012 года. В его состав входят руководители, заместители руководителей министерств и ведомств и представители бизнес-сообщества государств ЕАЭС. Комитет занимается подготовкой рекомендаций для Комиссии в сфере интеллектуальной собственности, проводит консультации, инициирует предложения по взаимодействию уполномоченных органов стран Союза, работает по другим профильным вопросам.
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