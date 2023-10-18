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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
В СТРАНАХ ЕАЭС РАСТЕТ ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ
16:34 18.10.2023
В первом полугодии 2023 года положительное сальдо счета текущих операций среди стран Евразийского экономического союза наблюдалось только в России, сообщает ЕЭК.
При этом в Армении и Казахстане в первом полугодии оборот торговли товарами и услугами достиг максимальных показателей за аналогичные периоды с начала интеграции ($12,2 и $78,5 млрд соответственно).
В Беларуси оборот торговли товарами вырос на 16,7%. В Кыргызстане оборот торговли услугами вырос в 2,6 раза, а в Казахстане – на 41,7%.
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