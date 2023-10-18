В Алтайском крае будут производить топливные системы для двигателей самосвалов БЕЛАЗ. Такая информация была озвучена на встрече главы российского региона Виктора Томенко с гендиректором УКХ «Минский моторный завод» Александром Ботвинником, гендиректором Минского тракторного завода Виталием Вовком и председателем правления АЗПИ Виктором Германом.

Как сообщает Telegram-канал правительства региона, на встрече обсудили вопросы сотрудничества белорусских и алтайских предприятий машиностроения.

Виктор Томенко отметил, что алтайские компании готовы расширить поставку шин, колесных дисков, топливных систем.

Особое внимание на встрече уделили задачам содействия кооперация АЗПИ и ММЗ.

АЗПИ с 1997 года поставляет белорусским партнерам форсунки. Сегодня все двигатели ММЗ комплектуются исключительно форсунками АЗПИ.

Специалисты завода ведут разработку модификаций систем Common Rail на ряд двигателей ММЗ.

В 2022 году на АЗПИ началась разработка топливной системы Common Rail для нового проекта – тяжелых двигателей мощностью 5000 л.с. для карьерных самосвалов БЕЛАЗ