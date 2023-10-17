Частные инвесторы попросили ограничить доступ Беларуси к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям. Это следует из обращения на имя замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача (письмо есть у РБК).

Автором обращений от лица инвесторов выступает инвестор Александр Марченков, он же ранее инициировал судебное разбирательство с белорусским Минфином из-за выплат по евробондам в Мосгорсуде. В письме Марченков указан как представитель инициативной группы инвесторов — 200 физических лиц и 30 организаций, которым принадлежат белорусские еврооблигации на сумму более чем $200 млн. Он просит Вольвача «принять меры для скорейшего исполнения Беларусью своих обязательств перед всеми российскими инвесторами». Под обязательствами подразумеваются выплаты по еврооблигациям Беларуси, которые российские инвесторы не получают с начала лета 2022 года.

До исполнения обязательств представитель инициативной группы инвесторов просит «в кратчайшие сроки признать Министерство финансов Беларуси недобросовестным заемщиком и ограничить для него доступ на рынок капитала России».

Кроме того, Марченков от лица инвесторов просит «рассмотреть возможность ограничения межгосударственного кредитования Беларуси со стороны России до полного урегулирования задолженности перед российскими инвесторами».

Обращения Марченков направил в министерства финансов России и Беларуси, а также в Банк России.

Источник РБК из инициативной группы рассказал, что инвесторы намерены обратиться с иском по поводу невыплат по белорусским госбумагам в Лондонский международный арбитраж (LCIA).

ЦБ переслал просьбу об ограничении кредитования Минска в Минфин, говорится в ответе регулятора (копия есть у РБК) на обращение другого российского инвестора, члена Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергея Сазонова. Также в ЦБ отметили, что вопрос исполнения обязательств перед российскими инвесторами «находится в поле зрения руководителей регуляторов финансового рынка Российской Федерации и Республики Беларусь».

Российские инвесторы с июля 2022 года не получают выплаты (купоны и погашения) по белорусским еврооблигациям, после того как Citibank отказался обслуживать белорусские еврооблигации и проводить выплаты по ним.

Сначала в отсутствие иностранного контрагента белорусский Минфин предложил инвесторам получать выплаты по евробондам в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Через такой механизм Минфин провел несколько выплат по четырем выпускам евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале, также в белорусских рублях. Но инвесторы, специально открывшие счета в белорусских банках и подтвердившие право владения еврооблигациями, не получили выплаты или получили только часть средств, рассказывал РБК председатель совета АВО Александр Беркунов.

После этого Беларусь пересмотрела механизм выплат. По новой схеме выплаты в адрес инвесторов-нерезидентов также будут проходить в белорусских рублях, но через иностранные депозитарии, которые заключат соответствующие соглашения с Министерством финансов Беларуси. При этом получат выплаты только инвесторы, купившие облигации до 6 сентября 2022 года (в этот день вступило в силу решение об отказе Citibank от работы с белорусскими бумагами). Инвесторам, купившим бонды после этой даты, Минфин Беларуси предлагает обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их по цене 30% от номинала. Но пока неизвестно ни об одном успешном кейсе получения выплат или замены бумаг.