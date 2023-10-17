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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ В БЕЛОРУССКОМ ДЕТСКОМ ПИТАНИИ ОСТАТКИ АНТИБИОТИКА


16:35 17.10.2023

Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил наличие антибактериального лекарственного вещества энрофлоксацина в консервах для детского питания производства белорусского предприятия ООО «ЛВЛ Эволюшн».

Как сообщает ведомство, антибиотик выявлен в мясных консервах в количестве 3,0 мкг/кг. Наличие остатков указанного вещества в данной продукции не допускается, согласно техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Для предотвращения поставок на российский рынок не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор обратился в белорусский компетентный орган с просьбой ограничить ввоз в Россию продукции ООО «ЛВЛ Эволюшн».

Россельхознадзор отмечает, что это не первое обнаружение энрофлоксацина в детском питании данного предприятия. Ранее в отношении компании вводился режим усиленного лабораторного контроля.

Информация о нарушениях загружена в систему раннего оповещения «Сирано», к которой имеет доступ Роспотребнадзор, а также дополнительно продублирована в адрес данного ведомства официальным письмом.
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