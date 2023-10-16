Высокие темпы развития электронной торговли в ЕАЭС ставят вопрос о необходимости общих правил игры. Такое мнение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян высказал, выступая на сессии «E-com: технологии и регулирование» форума «Digital Bridge 2023» 13 октября в Астане.

По его словам, скорость развития электронной торговли во всех государствах-членах ЕАЭС и динамическое увеличение уровня присутствия на рынке всех страновых игроков, таких как маркетплейсы, продавцы товаров, поставщики сопутствующих услуг, а также их покупателей на всей территории Союза формируют устойчивые требования для выработки соответствующих союзных правил.

«Нам в первую очередь необходимо установить общие правила игры в сфере электронной торговли товарами на пространстве ЕАЭС, чтобы она развивалась в прозрачном и справедливом ключе, а также учитывала интересы как потребителей, так и добросовестных продавцов, поставщиков и электронных торговых площадок», – подчеркнул Ваагн Казарян.

Как сообщает ЕЭК, в рамках сессии, в которой принял участие директор департамента ЕЭК, состоялось предметное обсуждение проекта соглашения об электронной торговле в ЕАЭС, разрабатываемого в настоящее время на площадке комиссии, а также вопросов защиты прав и персональных данных потребителей, проблем и барьеров для развития электронной торговли в Казахстане и Союзе в целом.

Подавляющее число участников мероприятия поддержали необходимость определения на уровне ЕАЭС понятных и прозрачных правил игры в электронной торговле, в том числе за счет заключения профильного международного договора.

В ходе сессии также выступили руководители АО «Казпочта», Ozon Kazakhtan, АО «Центр электронных финансов», Aliexpress, Omniva.

Международный форум Digital Bridge выступает площадкой для коллаборации IT-компаний, технологических предпринимателей, венчурных инвесторов, корпораций, IT-специалистов, государственных органов и СМИ.