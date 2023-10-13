Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил пересмотреть договор о зоне свободной торговли СНГ. С такой инициативой он выступил 13 октября на заседании совета глав государств Содружества в Бишкеке, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Мирзиёев обратил внимание на необходимость скорейшего формирования полноценной зоны свободной торговли СНГ без изъятий и ограничений.

«В этой связи предложено пересмотреть положения соответствующего договора», – сказал президент, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул необходимость обеспечения устойчивого экономического роста и предложил новые инструменты стимулирования роста товарооборота между странами СНГ.

Мирзиёев также выступил за разработку дополнительных мер по стимулированию инвестиций. Кроме того, он предложил подготовить обновленную программу сотрудничества в области продовольственной безопасности и соглашение об основных направлениях кооперации в агропромышленном комплексе.