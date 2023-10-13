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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДОГОВОР О ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ СНГ
16:40 13.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил пересмотреть договор о зоне свободной торговли СНГ. С такой инициативой он выступил 13 октября на заседании совета глав государств Содружества в Бишкеке, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Мирзиёев обратил внимание на необходимость скорейшего формирования полноценной зоны свободной торговли СНГ без изъятий и ограничений.
«В этой связи предложено пересмотреть положения соответствующего договора», – сказал президент, которого цитирует его пресс-служба.
Он подчеркнул необходимость обеспечения устойчивого экономического роста и предложил новые инструменты стимулирования роста товарооборота между странами СНГ.
Мирзиёев также выступил за разработку дополнительных мер по стимулированию инвестиций. Кроме того, он предложил подготовить обновленную программу сотрудничества в области продовольственной безопасности и соглашение об основных направлениях кооперации в агропромышленном комплексе.
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