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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


МВФ ОТМЕТИЛ ТРИ ДОСТИЖЕНИЯ УКРАИНЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ


15:45 12.10.2023

Международный валютный фонд в ходе подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) отметил по меньшей мере три важных достижения Украины, связанных со стабилизацией экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева во время пресс-конференции в Марракеше.

"В этом (втором – ред.) пересмотре мы зафиксировали три очень важных достижения", – отметила глава Фонда, которую цитирует Укринформ .

Первым достижением, по словам Георгиевой, является возобновление экономического роста.

"Сейчас мы прогнозируем рост примерно до 3%. У нас был диапазон от 1% до 3%, и мы склоняемся к высшему пределу этого диапазона", – объяснила Георгиева.

Кроме того, показатель инфляции в Украине был приведен к однозначным цифрам, чего могут достичь не все экономики даже в мирное время. Глава МВФ подчеркнула, что уровень инфляции в Украине был высоким и снизился благодаря "продуманной политике".

Третьим достижением является то, что у Украины есть солидные международные резервы. Это позволило НБУ начать воплощение мер по управляемой гибкости обменного курса.

Георгиева напомнила о необходимости заметного прогресса с украинской стороны по контролю затрат. В частности, в Украине уже был принят закон, предусматривающий возобновление деклараций.

Глава Фонда подчеркнула, что МВФ работает с украинскими властями "над всеми аспектами" программы расширенного финансирования EFF. А также возобновил постоянную работу своего офиса в Киеве, и это позволяет взаимодействовать с украинскими властями на ежедневной основе.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины по итогам этого года на уровне 2%, в апрельском прогнозе Фонд ожидал сокращения украинской экономики на 3%.

МВФ прогнозирует увеличение общего государственного долга в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП.
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