Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец августа 2023 года составила 892,9 тысячи человек, сократившись на 15% по сравнению с аналогичной датой 2022 года.

Как сообщает ЕЭК, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы.

В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.