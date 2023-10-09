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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ НА 15%
17:07 09.10.2023
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец августа 2023 года составила 892,9 тысячи человек, сократившись на 15% по сравнению с аналогичной датой 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, количество безработных составляет 0,9% численности рабочей силы.
В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.
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