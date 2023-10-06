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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС СНИЗИЛОСЬ НА 1,9%
12:43 09.10.2023
В январе-августе 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,9%.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Казахстане, снижение – в Беларуси, Кыргызстане и России.
В государствах ЕАЭС продолжается уборка сельскохозяйственных культур. На 1 сентября только в Армении сбор зерна в первоначально оприходованном весе увеличился по сравнению с соответствующей датой предыдущего года – на 21,3%, при этом в Беларуси зерна собрано на 21,2% меньше, в Кыргызстане (на конец августа) – на 40,5%, России – на 12,4%.
В январе-августе 2023 года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока – на 3%, яиц – на 1,4%.
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