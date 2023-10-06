Международные резервы Украины на начало октября по предварительным данным составляли $39,7 млрд, что на 1,7% меньше по сравнению с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно информации, в сентябре международные резервы снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины и долговых выплат страны в иностранной валюте, которые в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В сентябре на валютные счета правительства в НБУ поступило $3,3 млрд, из которых: $1,59 млрд - макрофинансовая помощь от ЕС; $1,25 млрд - грант от США через трастовый фонд Всемирного банка; $386,4 млн - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ); $100,0 млн - от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Кроме того, правительство выплатило $465,3 млн за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из которых $388,9 млн - за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $51,1 млн - долга перед Всемирным банком, остальные - долга перед другими международными кредиторами.

Украина также уплатила Международному валютному фонду $882,1 млн.

На межбанковском валютном рынке за сентябрь регулятор продал $2,69 млрд и выкупил в резервы $0,7 млн.

В результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $12,9 млн.

В целом текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,3 месяца будущего импорта.