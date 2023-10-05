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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАЗРЕШИЛО ЭКСПОРТ БОЛЬШИНСТВА ВИДОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА


12:35 06.10.2023

Правительство РФ сняло запрет на экспорт дизельного топлива через порты, ограничения на экспорт бензина остаются в силе. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«С 1 октября восстанавливается топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом, сдерживая при этом рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», - говорится в сообщении.

Увеличена также и доля продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12%, а для бензина 5-го класса – с 13 до 15%.

«Продажа части топлива на бирже позволяет независимым АЗС приобретать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования. Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», - полагают в правительстве.

Для противодействия серому экспорту вводится заградительная пошлина на нефтепродукты – 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов.

Также сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

Напомним, РФ ввела запрет на экспорт дизеля и бензина 21 сентября, чтобы остановить рост цен на топливо на внутреннем рынке.
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