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НАЦБАНК КАЗАХСТАНА ПОНИЗИЛ БАЗОВУЮ СТАВКУ ДО 16% ГОДОВЫХ


11:36 06.10.2023

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,5% до 16% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге. С учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.", - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, годовая инфляция снизилась в сентябре 2023 года до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона на 2023 год - 10-12%.

"Снижение инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и продолжающегося фискального стимулирования на фоне постепенного исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Показатель за сентябрь сложился ниже прогноза из-за более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ. Месячная инфляция составила 0,6%, что все еще значительно выше среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивость инфляционных процессов, стабилизируется", - отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания несколько ускорились, несмотря на замедление инфляции. Так, ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% (в августе - 16,4%). При этом воспринимаемый рост цен в сентябре снизился до 17,8% (в августе - 18,4%). В целом динамика ожидаемой и воспринимаемой инфляции отражает реализацию реформ на рынке жилищно-коммунальных услуг и роста цен на горюче-смазочные материалы.

"Нацбанк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения", - говорится в пресс-релизе.
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