Доклад о результатах мониторинга фактических значений индикаторов, характеризующих влияние процессов развития евразийской экономической интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности, по итогам 2022 года рассмотрела коллегия Евразийской экономической комиссии 3 октября.

Как сообщает ЕЭК, в докладе отмечается, что проведенный анализ позволяет позитивно оценить влияние евразийской интеграции на бизнес-сообщество и население стран Евразийского экономического союза и подтверждает приверженность государств и комиссии дальнейшему развитию интеграционных процессов для улучшения условий ведения бизнеса.

Так, согласно докладу, с 2020 года единый рынок услуг расширился на 73 сектора (с 53 до 126). Режим единого рынка услуг позволяет услугодателям осуществлять свою деятельность без дополнительной регистрации, с признанием профессиональных квалификаций и разрешений на территориях других стран Союза.

Увеличилась доля межгосударственных стандартов в перечнях стандартов к техническим регламентам Союза (с 58% в 2020 году до 64% в 2022 году). Стандарты расширяют возможности для производителей поставлять свою продукцию на рынки стран Союза.

Также отмечается последовательная работа по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза (более 29% барьеров устранено в 2022 году), тем самым создаются условия для расширения взаимной торговли.

Предпринимаемые странами ЕАЭС и комиссией усилия по реализации интересов бизнеса позволяют рассчитывать на позитивную динамику показателей и в дальнейшем, говорится в документе.