Первый статистический сборник по зеленой экономике в Евразийском экономическом союзе могут выпустить в 2024 году.

Возможности формирования и распространения статистики зеленой экономики и другие вопросы развития евразийской интеграции в сфере статистики обсудили участники заседания Консультативного комитета по статистике, которое прошло 2 октября под председательством министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания утвердили согласованный с государствами план действий на 2024 год по реализации Программы развития интеграции в сфере статистики Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы, а также одобрили проект Программы статистических работ ЕЭК, перечень и форматы статистических показателей, предоставляемых комиссии уполномоченными органами стран Союза.

Кроме того, были рассмотрены вопросы выстраивания системы менеджмента качества официальной статистической информации ЕАЭС. Первый отчет по качеству планируется подготовить за 2024 год.

Члены Консультативного комитета одобрили для дальнейшего рассмотрения коллегией ЕЭК актуализированную редакцию Методологии формирования официальной статистической информации ЕАЭС, которая дополнена новыми методиками формирования показателей «индекс потребительских цен» и «индекс тарифов на грузовые перевозки», а также актуализированной методикой по формированию показателя «уровень безработицы».

Также участники заседании обсудили итоги сопоставления «зеркальных» данных статистики взаимной торговли товарами между государствами ЕАЭС за 2022 год и отметили позитивные примеры сокращения «зеркальных» расхождений. Для унификации «зеркальных» сопоставлений с учетом международной практики была одобрена Рекомендация по проведению сопоставительного анализа данных статистики взаимной торговли государств ЕАЭС.

Очередное заседание Консультативного комитета по статистике предполагается провести в апреле 2024 года в Москве.