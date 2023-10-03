Казахстан с 9 октября 2023 года вводит запрет на международные перевозки грузов с использованием перегрузки и перецепки на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Беларуси.

«На основании поступившей от Комитета транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан информации, с 9 октября 2023 года планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Республику Казахстан путем «перецепки/перегрузки» грузовых автотранспортных средств Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Минтранс Беларуси просит учитывать данную информацию при организации международных автомобильных перевозок грузов в Казахстан.