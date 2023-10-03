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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
КАЗАХСТАН ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА АВТОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕЦЕПКИ И ПЕРЕГРУЗКИ В БЕЛАРУСИ
17:22 03.10.2023
Казахстан с 9 октября 2023 года вводит запрет на международные перевозки грузов с использованием перегрузки и перецепки на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Беларуси.
«На основании поступившей от Комитета транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан информации, с 9 октября 2023 года планируется вступление в законную силу нормативного правового акта, предусматривающего запрет по международной перевозке грузов из третьих стран в Республику Казахстан путем «перецепки/перегрузки» грузовых автотранспортных средств Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Минтранс Беларуси просит учитывать данную информацию при организации международных автомобильных перевозок грузов в Казахстан.
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