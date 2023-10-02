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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


В ЕАЭС ОЖИДАЕТСЯ УСКОРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА


12:37 02.10.2023

Во втором полугодии 2022 года экономика Евразийского экономического союза начала восстанавливаться, и в 2023 году ожидается повышение темпов роста экономической активности в государствах ЕАЭС. Об этом говорится в докладе об итогах и перспективах социально-экономического развития государств ЕАЭС и мерах в области макроэкономической политики за 2022 год, который опубликован на сайте Евразийской экономической комиссии.

Ранее документ был рассмотрен на заседании коллегии ЕЭК.

Как отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, в ЕАЭС ускорился экономический рост.

«Прогноз достаточно оптимистичный. Предпосылками для интенсификации экономического роста являются сохранение положительной динамики инвестиционной активности, увеличение доходов населения и заработной платы, рост кредитования экономики, благоприятная ситуация на рынке труда. Эти факторы будут способствовать повышению внутреннего спроса в течение 2023 года», – сказал Сергей Глазьев.

Он подчеркнул, что потенциал для роста – еще выше, для его реализации необходимо остановить отток капитала и расширить кредитование инвестиций.

В соответствии с прогнозами министерств экономик государств-членов, темпы прироста совокупного ВВП ЕАЭС по итогам 2023 года достигнут 3%.

Как сообщает ЕЭК, в докладе также представлена информация об изменении торговых и финансовых связей как внутри ЕАЭС, так и с третьими странами.
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