В Евразийском экономическом союзе по итогам 2022 года производство продукции аквакультуры достигло 450 тыс. тонн. Об этом заявил директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян на конференции по аквакультуре «Развитие аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Вызовы и решения».

Как сообщает ЕЭК, мероприятие прошло в рамках VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2023) в Санкт-Петербурге.

«Производство аквакультуры обладает значительным потенциалом в обеспечении продовольственной безопасности на евразийском пространстве, развитии торгово-экономического сотрудничества и наполнении потребительского рынка широким ассортиментом качественной рыбной продукции», – отметил Армен Арутюнян.

По словам представителя ЕЭК, один из приоритетов интеграционного сотрудничества в сфере рыбохозяйственного комплекса – реализация кооперационных проектов государств-членов по производству специализированных кормов, рыбопосадочного материала, лекарственных средств, оборудования, вопросы совершенствования законодательного и нормативного обеспечения.

Перспективным направлением деятельности Комиссии также является развитие академической мобильности при реализации образовательными организациями стран ЕАЭС совместных программ подготовки отраслевых специалистов по внедрению современных методов и технологий в сфере агропромышленного комплекса, в том числе в рыбохозяйственной деятельности.

В целях развития сотрудничества государств-членов и обеспечения общих ориентиров развития рыбохозяйственной деятельности в ЕАЭС Коллегия Комиссии приняла рекомендации от 21 апреля 2020 года № 8 «О развитии сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере аквакультуры» и от 23 мая 2022 года № 21 «Об общих принципах и подходах к обеспечению устойчивого развития аквакультуры и рыболовства в государствах-членах ЕАЭС».