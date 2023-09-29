Навигационные пломбы для отслеживания перевозок будут внедряться в ЕАЭС в три этапа. Об этом в комментарии радио Sputnik Кыргызстан рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

«Соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС было подписано в 2022 году, в апреле 2023-го оно вступило в силу. В нем предусмотрено, что использование навигационных пломб будет внедряться в три этапа. Первый — в январе 2023 года, когда должны начать применять пломбы по акцизным, санкционным и налогоемким товарам, перевозящимся автомобильным транспортом. Это алкоголь, табак, одежда, бытовая техника и прочее. Второй этап начнется с середины следующего года, когда с навигационными пломбами будут перемещать уже и другие товары, а также начнется применение этих технологий по железной дороге. На третьем этапе будет внедрена перевозка всех видов товаров по железной дороге с применением навигационной пломбы", - заключил Алишеров.

Он добавил, что из 28 вопросов, которые необходимо было согласовать странам, чтобы запустить перевозку товаров с навигационными пломбами, 90% уже закрыты, а остальные должны решиться в ближайшее время.