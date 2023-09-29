ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


НАВИГАЦИОННЫЕ ПЛОМБЫ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК БУДУТ ВНЕДРЯТЬСЯ В ЕАЭС В ТРИ ЭТАПА


13:57 29.09.2023

Навигационные пломбы для отслеживания перевозок будут внедряться в ЕАЭС в три этапа. Об этом в комментарии радио Sputnik Кыргызстан рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

«Соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС было подписано в 2022 году, в апреле 2023-го оно вступило в силу. В нем предусмотрено, что использование навигационных пломб будет внедряться в три этапа. Первый — в январе 2023 года, когда должны начать применять пломбы по акцизным, санкционным и налогоемким товарам, перевозящимся автомобильным транспортом. Это алкоголь, табак, одежда, бытовая техника и прочее. Второй этап начнется с середины следующего года, когда с навигационными пломбами будут перемещать уже и другие товары, а также начнется применение этих технологий по железной дороге. На третьем этапе будет внедрена перевозка всех видов товаров по железной дороге с применением навигационной пломбы", - заключил Алишеров.

Он добавил, что из 28 вопросов, которые необходимо было согласовать странам, чтобы запустить перевозку товаров с навигационными пломбами, 90% уже закрыты, а остальные должны решиться в ближайшее время.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2023
валюта курс
EUR 3.4646
USD 3.2870
RUB 3.3875
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 +0.0028
USD 3.2851 -0.0019
RUB 3.3821 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4780
USD 3.2820 3.2860
RUB 3.3700 3.3780
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0615
EUR/RUB 102.7000 103.5000
USD/RUB 97.0500 97.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте