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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
НАВИГАЦИОННЫЕ ПЛОМБЫ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК БУДУТ ВНЕДРЯТЬСЯ В ЕАЭС В ТРИ ЭТАПА
13:57 29.09.2023
Навигационные пломбы для отслеживания перевозок будут внедряться в ЕАЭС в три этапа. Об этом в комментарии радио Sputnik Кыргызстан рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
«Соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС было подписано в 2022 году, в апреле 2023-го оно вступило в силу. В нем предусмотрено, что использование навигационных пломб будет внедряться в три этапа. Первый — в январе 2023 года, когда должны начать применять пломбы по акцизным, санкционным и налогоемким товарам, перевозящимся автомобильным транспортом. Это алкоголь, табак, одежда, бытовая техника и прочее. Второй этап начнется с середины следующего года, когда с навигационными пломбами будут перемещать уже и другие товары, а также начнется применение этих технологий по железной дороге. На третьем этапе будет внедрена перевозка всех видов товаров по железной дороге с применением навигационной пломбы", - заключил Алишеров.
Он добавил, что из 28 вопросов, которые необходимо было согласовать странам, чтобы запустить перевозку товаров с навигационными пломбами, 90% уже закрыты, а остальные должны решиться в ближайшее время.
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