ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА РЫНОК ЕАЭС ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ


12:59 29.09.2023

Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с министром по техническому регулированию ЕЭК Виктором Назаренко 28 сентября в Минске приняла участие в международной конференции «Инструменты технического регулирования в строительстве. Подходы в условиях интеграции стран-членов ЕАЭС».

Как сообщает ЕЭК, в рамках конференции также состоялось заседание межгосударственной рабочей группы по разработке проекта техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» под председательством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Виктор Назаренко в ходе своего выступления рассказал о подготовке документа, устанавливающего в Союзе единые обязательные требования к такой важной и значимой для экономик стран ЕАЭС сфере, как строительная отрасль.

«Принятие единого для ЕАЭС технического регламента станет важным шагом к углублению интеграции в строительной отрасли. Его реализация позволит создать благоприятные условия для развития технологий и повышения качества выпускаемой продукции», – подчеркнул министр ЕЭК.

Обсужден ряд основополагающих вопросов, касающихся области применения техрегламента и процедур оценки соответствия стройматериалов и изделий с учетом потенциальной опасности самой продукции и ее влияния на обеспечение базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, обеспечения формирования современной и актуальной базы стандартов и перехода к межгосударственной стандартизации в этой отрасли.

«Единый технический регламент должен установить для строительных материалов и изделий формы оценки соответствия, которые обеспечат защиту потребителей от небезопасной продукции и равные конкурентные условия для отечественных производителей. Важно определить четкие правила идентификации. Обеспечить прозрачность процедуры подтверждения пригодности, в первую очередь в отношении импортной продукции», – отметил Виктор Назаренко.

В заключение министр ЕЭК сказал, что одного принятия технического регламента для обеспечения безопасности выпускаемой в обращение строительной продукции недостаточно. Сегодня в странах Союза установлены национальные требования к отдельным строительным материалам, однако государственный контроль носит точечный характер, в отдельных странах введены моратории на проведение проверок. Поэтому уже сегодня необходимо обеспечить осуществление должного государственного контроля, в том числе взаимодействие органов контроля с органами по аккредитации для принятия мер в отношении недобросовестных участников рынка.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко в ходе своего выступления проинформировал, что в рамках состоявшегося публичного обсуждения проекта техрегламента Минстроем России рассмотрено около 500 замечаний и предложений от органов государственной власти и организаций стран ЕАЭС. Также он обратил внимание, что с учетом состоявшегося публичного обсуждения в ЕАЭС сделан еще один шаг для перехода к единому регулированию строительных материалов и изделий.

Разработка единого технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» ведется Российской Федерацией (Минстрой России и Минпромторг России) с 2021 года совместно с членами рабочей группы из всех государств ЕАЭС.

Проект техрегламента учитывает уже имеющиеся в странах Союза требования к строительным материалам и изделиям. Учтен опыт действующих технических регламентов Союза в отношении инфраструктуры железнодорожного транспорта и автомобильных дорог.

Публичное обсуждение проведено на правовом портале ЕАЭС с 10 июля по 8 сентября 2023 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2023
валюта курс
EUR 3.4646
USD 3.2870
RUB 3.3875
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 +0.0028
USD 3.2851 -0.0019
RUB 3.3821 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4780
USD 3.2820 3.2860
RUB 3.3700 3.3780
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0615
EUR/RUB 102.7000 103.5000
USD/RUB 97.0500 97.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте