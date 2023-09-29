Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с министром по техническому регулированию ЕЭК Виктором Назаренко 28 сентября в Минске приняла участие в международной конференции «Инструменты технического регулирования в строительстве. Подходы в условиях интеграции стран-членов ЕАЭС».

Как сообщает ЕЭК, в рамках конференции также состоялось заседание межгосударственной рабочей группы по разработке проекта техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» под председательством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Виктор Назаренко в ходе своего выступления рассказал о подготовке документа, устанавливающего в Союзе единые обязательные требования к такой важной и значимой для экономик стран ЕАЭС сфере, как строительная отрасль.

«Принятие единого для ЕАЭС технического регламента станет важным шагом к углублению интеграции в строительной отрасли. Его реализация позволит создать благоприятные условия для развития технологий и повышения качества выпускаемой продукции», – подчеркнул министр ЕЭК.

Обсужден ряд основополагающих вопросов, касающихся области применения техрегламента и процедур оценки соответствия стройматериалов и изделий с учетом потенциальной опасности самой продукции и ее влияния на обеспечение базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям, обеспечения формирования современной и актуальной базы стандартов и перехода к межгосударственной стандартизации в этой отрасли.

«Единый технический регламент должен установить для строительных материалов и изделий формы оценки соответствия, которые обеспечат защиту потребителей от небезопасной продукции и равные конкурентные условия для отечественных производителей. Важно определить четкие правила идентификации. Обеспечить прозрачность процедуры подтверждения пригодности, в первую очередь в отношении импортной продукции», – отметил Виктор Назаренко.

В заключение министр ЕЭК сказал, что одного принятия технического регламента для обеспечения безопасности выпускаемой в обращение строительной продукции недостаточно. Сегодня в странах Союза установлены национальные требования к отдельным строительным материалам, однако государственный контроль носит точечный характер, в отдельных странах введены моратории на проведение проверок. Поэтому уже сегодня необходимо обеспечить осуществление должного государственного контроля, в том числе взаимодействие органов контроля с органами по аккредитации для принятия мер в отношении недобросовестных участников рынка.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко в ходе своего выступления проинформировал, что в рамках состоявшегося публичного обсуждения проекта техрегламента Минстроем России рассмотрено около 500 замечаний и предложений от органов государственной власти и организаций стран ЕАЭС. Также он обратил внимание, что с учетом состоявшегося публичного обсуждения в ЕАЭС сделан еще один шаг для перехода к единому регулированию строительных материалов и изделий.

Разработка единого технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» ведется Российской Федерацией (Минстрой России и Минпромторг России) с 2021 года совместно с членами рабочей группы из всех государств ЕАЭС.

Проект техрегламента учитывает уже имеющиеся в странах Союза требования к строительным материалам и изделиям. Учтен опыт действующих технических регламентов Союза в отношении инфраструктуры железнодорожного транспорта и автомобильных дорог.

Публичное обсуждение проведено на правовом портале ЕАЭС с 10 июля по 8 сентября 2023 года.