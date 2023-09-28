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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ПУТИН ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В СОГЛАШЕНИЕ О КРЕДИТЕ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ АЭС
17:41 28.09.2023
Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции (АЭС).
В соответствии с положениями протокола продлевается период использования белорусской стороной кредита, а также уточняются иные условия его использования и погашения.
Протокол к межправительственному соглашению с Беларусью от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 2 марта и в Минске 3 марта. Он предусматривает продление периода использования государственного экспортного кредита на один год до конца 2023 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, а также осуществление платежей по погашению задолженности исключительно в российских рублях.
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