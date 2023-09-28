Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции (АЭС).

В соответствии с положениями протокола продлевается период использования белорусской стороной кредита, а также уточняются иные условия его использования и погашения.

Протокол к межправительственному соглашению с Беларусью от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 2 марта и в Минске 3 марта. Он предусматривает продление периода использования государственного экспортного кредита на один год до конца 2023 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, а также осуществление платежей по погашению задолженности исключительно в российских рублях.