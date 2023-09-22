В рамках реализации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в налоговое законодательство Российской Федерации внесены необходимые изменения и дополнения.

Как сообщает ЕЭК, они касаются представления отчетности по косвенным налогам (НДС и акцизам) импортерами товаров из стран ЕАЭС.

Поправки обусловлены введением особого порядка уплаты НДС при импорте товаров из стран Союза резидентами российских свободных экономических зон (СЭЗ) и призваны обеспечить равные условия взимания в них косвенных налогов в отношении товаров ЕАЭС и третьих стран.

Теперь, в соответствии с обновленным российским законодательством, импортеры товаров из государств Союза должны представить отчетность по НДС и акцизам не позднее 20 сентября 2023 года. Новая форма соответствующей декларации, порядок ее заполнения и форматы представления в электронном виде вступили в силу 13 августа этого года.

Кроме того, для резидентов свободной экономической зоны форма декларации по косвенным налогам дополнена новым разделом 1.1 в отношении товаров, ввозимых ими в российскую СЭЗ с территории ЕАЭС. Строка 060 предусмотрена для товаров, реализованных с НДС в течение 180 календарных дней, строка 070 – для товаров, не реализованных в тот же срок и (или) реализованных без НДС. Порядок заполнения декларации в части изменений отражен в приложении № 3 к соответствующему Приказу ФНС России.

Актуализация российского налогового законодательства является завершающим этапам комплексной работы по обеспечению недискриминационного порядка налогообложения НДС при импорте товаров из государств Союза на территорию СЭЗ.

Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, подписанный главами государств Союза 8 февраля 2021 года в Москве, вступил в силу 3 апреля 2023 года.