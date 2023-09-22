|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
РОССИЯ АКТУАЛИЗИРОВАЛА СВОЕ НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВОМ ЕАЭС
13:13 22.09.2023
В рамках реализации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в налоговое законодательство Российской Федерации внесены необходимые изменения и дополнения.
Как сообщает ЕЭК, они касаются представления отчетности по косвенным налогам (НДС и акцизам) импортерами товаров из стран ЕАЭС.
Поправки обусловлены введением особого порядка уплаты НДС при импорте товаров из стран Союза резидентами российских свободных экономических зон (СЭЗ) и призваны обеспечить равные условия взимания в них косвенных налогов в отношении товаров ЕАЭС и третьих стран.
Теперь, в соответствии с обновленным российским законодательством, импортеры товаров из государств Союза должны представить отчетность по НДС и акцизам не позднее 20 сентября 2023 года. Новая форма соответствующей декларации, порядок ее заполнения и форматы представления в электронном виде вступили в силу 13 августа этого года.
Кроме того, для резидентов свободной экономической зоны форма декларации по косвенным налогам дополнена новым разделом 1.1 в отношении товаров, ввозимых ими в российскую СЭЗ с территории ЕАЭС. Строка 060 предусмотрена для товаров, реализованных с НДС в течение 180 календарных дней, строка 070 – для товаров, не реализованных в тот же срок и (или) реализованных без НДС. Порядок заполнения декларации в части изменений отражен в приложении № 3 к соответствующему Приказу ФНС России.
Актуализация российского налогового законодательства является завершающим этапам комплексной работы по обеспечению недискриминационного порядка налогообложения НДС при импорте товаров из государств Союза на территорию СЭЗ.
Протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС, подписанный главами государств Союза 8 февраля 2021 года в Москве, вступил в силу 3 апреля 2023 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2023
Курсы в банках
на 22.09.2023
Конвертация в банках
на 22.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте