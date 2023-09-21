|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
РОССИЯ ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА
14:24 21.09.2023
В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Как поясняет пресс-служба правительства, решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов", - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2023
Курсы в банках
на 21.09.2023
Конвертация в банках
на 21.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте