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РОССИЯ ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЭКСПОРТ БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА

14:24 21.09.2023 В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Как поясняет пресс-служба правительства, решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. "Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов", - говорится в сообщении.