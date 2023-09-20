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БАНКИ БЕЛАРУСИ СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ВАЛЮТНЫХ ТОРГАХ В РФ


11:08 21.09.2023

Банки Беларуси смогут участвовать в валютных торгах в РФ. Это следует из постановления, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», - говорится в документе.

В список вошло более 30 стран. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.

Отмечается, что постановление подготовлено для реализации новых норм Федерального закона «Об организованных торгах», принятых в июле 2023 года.

«Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте», - говорится в комментарии.
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