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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЕЭК ОШТРАФОВАЛА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БУМАГИ ИЗ-ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
17:10 20.09.2023
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии вынесены штрафы производителю бумаги – российскому целлюлозно-бумажному заводу, управляющей компании предприятия, а также генеральному директору за непредоставление информации в ходе расследования по факту возможного нарушения правил конкуренции на трансграничном рынке бумаги в рулонах и листах.
Антимонопольный блок ЕЭК начал расследование по признакам злоупотребления доминирующим положением отдельными производителями бумаги в рулонах и листах и заключения ими антиконкурентных соглашений, запрещенных Договором о Евразийском экономическом союзе.
Как сообщает ЕЭК, в рамках рассмотрения материалов комиссия запросила у АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», управляющей компании ООО «УК «ТУРА» и ее генерального директора необходимую информацию. Запрос касался предоставления стандартных сведений, необходимых для анализа товарного рынка, определения основных хозяйствующих субъектов и их долей на рынке. Однако в установленные сроки хозяйствующие субъекты запрашиваемые сведения не предоставили.
По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, комиссия дважды направляла хозяйствующим субъектам запросы, имеется информация о получении адресатами этих писем, но обращения наднационального органа были проигнорированы. По данному факту Комиссией было возбуждено и рассмотрено дело в отношении указанных юридических лиц и руководителя управляющей компании.
«Следует отметить, что результаты расследований базируются на совокупности информации, получаемой в результате запросов. Из-за неполноты данных Комиссия не может в полной мере реализовать свои полномочия, направленные на поддержание принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции», – отметил министр.
Решение коллегии ЕЭК вступит в законную силу по истечении 30 дней с момента опубликования.
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