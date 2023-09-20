В I квартале 2023 года взаимные прямые инвестиции в странах Евразийского экономического союза составили 64,3% от уровня всего 2022 года.

Как сообщает ЕЭК, в Беларуси поток прямых инвестиций из ЕАЭС снизился на 17,7%, в Кыргызстане – на 10,6%.

Чистый приток взаимных инвестиций увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Армении и Казахстане. В Армении взаимные инвестиции выросли в 3,2 раза, а в Казахстане – на 43%.

Основным инвестором в ЕАЭС является Россия (86% от общего объема взаимных инвестиций).