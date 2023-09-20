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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
В БЕЛАРУСИ ПОТОК ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ ЕАЭС В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 17,7%
15:59 20.09.2023
В I квартале 2023 года взаимные прямые инвестиции в странах Евразийского экономического союза составили 64,3% от уровня всего 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, в Беларуси поток прямых инвестиций из ЕАЭС снизился на 17,7%, в Кыргызстане – на 10,6%.
Чистый приток взаимных инвестиций увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Армении и Казахстане. В Армении взаимные инвестиции выросли в 3,2 раза, а в Казахстане – на 43%.
Основным инвестором в ЕАЭС является Россия (86% от общего объема взаимных инвестиций).
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