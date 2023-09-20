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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТС «О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» ВСТУПЯТ В СИЛУ 22 СЕНТЯБРЯ
14:22 20.09.2023
22 сентября 2023 года, по истечении 360 дней со дня официального опубликования, вступят в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятые решением Совета Евразийской экономической комиссии № 143 от 23 сентября 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, изменения подготовлены с целью уточнения понятийного аппарата техрегламента, а также физико-химических и микробиологических показателей, что позволит усовершенствовать процедуру идентификации отдельных видов молочной продукции как для изготовителей такой продукции, так и для специалистов надзорных органов и испытательных лабораторий, что окажет позитивное влияние на деятельность участников рынка.
Решением коллегии комиссии № 34 от 14 марта 2023 года установлен переходный период, который завершается через 180 календарных дней с даты вступления изменений в силу.
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