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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЕАЭС В АВГУСТЕ СОСТАВИЛА 5,9%
15:01 19.09.2023
Индекс потребительских цен на товары и услуги в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года составил 100,3%, с декабрем 2022 года – 103,9%, с августом 2022 года – 105,9%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с августом 2022 года в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 9,8%).
Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 4,5%, на непродовольственные товары – на 4,7%.
Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 12,4%) и Кыргызстане (на 7,5%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Кыргызстане (на 14,6%) и Казахстане (на 13,5%), на платные услуги – в Казахстане (на 13,9%).
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