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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ СТРАН СНГ ПРОЙДЕТ 22 СЕНТЯБРЯ В ДУШАНБЕ


16:14 18.09.2023

22 сентября 2023 года в Душанбе состоится 17-е заседание Совета министров юстиции государств - участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в правовом департаменте Исполнительного комитета СНГ, в работе заседания примут участие делегации министерств юстиции Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере нотариальной деятельности.

В проекте повестки дня значатся более 10 вопросов. На заседании члены совета обсудят правовое регулирование отдельных сфер деятельности министерств юстиции, подведут итоги совместной работы.

В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы оказания безвозмездной юридической помощи гражданам, взаимодействия в сфере нотариальной деятельности, осуществления государственных (административных) услуг, а также обсудить подходы к проведению оптимизации (инвентаризации) нормативных правовых актов государств - участников СНГ.

Кроме того, участниками заседания будет утвержден план основных мероприятий Совета министров юстиции на 2024 год, в котором намечены приоритетные направления дальнейшего развития правового сотрудничества на пространстве Содружества.
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