|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЮСТИЦИИ СТРАН СНГ ПРОЙДЕТ 22 СЕНТЯБРЯ В ДУШАНБЕ
16:14 18.09.2023
22 сентября 2023 года в Душанбе состоится 17-е заседание Совета министров юстиции государств - участников Содружества Независимых Государств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в правовом департаменте Исполнительного комитета СНГ, в работе заседания примут участие делегации министерств юстиции Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере нотариальной деятельности.
В проекте повестки дня значатся более 10 вопросов. На заседании члены совета обсудят правовое регулирование отдельных сфер деятельности министерств юстиции, подведут итоги совместной работы.
В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы оказания безвозмездной юридической помощи гражданам, взаимодействия в сфере нотариальной деятельности, осуществления государственных (административных) услуг, а также обсудить подходы к проведению оптимизации (инвентаризации) нормативных правовых актов государств - участников СНГ.
Кроме того, участниками заседания будет утвержден план основных мероприятий Совета министров юстиции на 2024 год, в котором намечены приоритетные направления дальнейшего развития правового сотрудничества на пространстве Содружества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2023
Курсы в банках
на 18.09.2023
Конвертация в банках
на 18.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте