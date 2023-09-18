Российские дилеры китайской марки Geely начались официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки. Об этом сообщает агентство "Автостат".

"Официальные дилеры Geely в России начали продажи компактного кроссовера Belgee X50. Эта модель создана на основе Geely Coolray и с июля 2023 года выпускается на заводе "БелДжи" вместо него для рынков России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Автомобиль предлагается в трех комплектациях стоимостью от 2 млн 235 тыс. 990 до 2 млн 445 тыс. 990 российских рублей.

Под капотом переднеприводного кроссовера Belgee X50 установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Завод «БелДжи» был открыт в ноябре 2017 года и занимается мелкоузловой сборкой автомобилей китайской марки Geely, которые поставляются, в том числе на российский рынок. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 60 тыс. машин в год.

Модельный ряд Geely, официально представленный в России, включает компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro.