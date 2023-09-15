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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЕЭК ВНЕДРЯЕТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАТИСТИКЕ


11:19 18.09.2023

ЕЭК внедряет цифровые технологии в статистике. Об этом рассказал директор Департамента статистики Евразийской экономической комиссии Азамат Оросбаев на Международном Форуме производителей и пользователей статистики, который прошел 12-14 сентября в Санкт-Петербурге.

Азамат Оросбаев проинформировал участников форума о развитии статистики Евразийского экономического союза с применением цифровых технологий. В частности, он отметил положительный эффект совместных усилий Комиссии и уполномоченных органов стран Союза в повышении качества публикаций официальной статистической информации о ЕАЭС, а также создании и развитии методологической основы статистики Союза для повышения сопоставимости данных. Отдельное внимание он уделил применению цифровых технологий в производстве официальной статистики ЕАЭС и переходу ЕЭК к модернизированной подсистеме статистики Интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Кроме того, Азамат Оросбаев подчеркнул, что Департамент статистики ЕЭК успешно внедряет международный стандарт SDMX на всех этапах статистического производства.

Результаты форума планируется использовать в дальнейшей работе по внедрению инновационных технологических решений для сбора, обработки и распространения статистических данных и совершенствования способов распространения официальной статистической информации в рамках реализации Стратегии-2025 и Программы развития интеграции в сфере статистики ЕАЭС на 2021-2025 годы.

Представители ЕЭК также приняли участие на площадке форума в проведении 67-го заседания Совета руководителей статистических служб государств – участников СНГ. Обсуждались вопросы реализации проекта «Развитие статистики Содружества Независимых Государств» на 2024 – 2025 годы, включая направления работы по обеспечению сопоставимости статистической методологии в регионе Содружества.

Международный Форум производителей и пользователей статистики был организован под эгидой Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств при поддержке Исполнительного комитета СНГ. В форуме приняли участие руководители национальных статистических служб, органов власти, представители международных организаций, экспертного и бизнес-сообществ стран СНГ.

Форум стал площадкой для диалога производителей и пользователей статистики по вопросам повышения эффективности статистического производства в целях наиболее полного удовлетворения современных потребностей пользователей статистики.

Евразийскую экономическую комиссию на форуме представляли директор Департамента статистики Азамат Оросбаев и заместитель директора Департамента статистики Ирина Кангро.

Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) – открытый формат обмена статистическими данными, поддерживаемый ООН, ЕЦБ, Евростатом, МВФ и другими международными организациями. С точки зрения ISO соответствует стандарту ISO 17369:2013 Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX).
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