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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЕЭК УТВЕРДИЛА ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕКЛАРАЦИЮ НА ТОВАРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ
14:52 15.09.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии 14 сентября утвердила Порядок совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в декларации для экспресс-грузов, используемой при декларировании коммерческих товаров, перемещаемых в качестве экспресс-грузов.
Как сообщает ЕЭК, в правоприменительной практике зачастую возникает необходимость изменения или дополнения сведений в таможенной декларации как до выпуска товаров, так и после. Инициатором таких изменений может являться и экспресс-перевозчик, и таможенный орган.
«Утвержденный порядок предусматривает конкретный алгоритм действий экспресс-перевозчика и должностных лиц таможенных органов, сроки и случаи внесения изменений в таможенный документ», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
Проект является логическим продолжением проводимой таможенным блоком Комиссии комплексной работы по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов и формированию современной правовой базы по этому вопросу.
Решением коллегии комиссии от 28 августа 2018 года № 142 «О таможенном декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием декларации на товары» утверждены форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов и определены условия ее применения.
Работа по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов проводится в рамках профильной рабочей группы при консультативном комитете по таможенному регулированию с участием представителей госорганов и бизнес-сообщества.
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