ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЕЭК УТВЕРДИЛА ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕКЛАРАЦИЮ НА ТОВАРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ


14:52 15.09.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии 14 сентября утвердила Порядок совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в декларации для экспресс-грузов, используемой при декларировании коммерческих товаров, перемещаемых в качестве экспресс-грузов.

Как сообщает ЕЭК, в правоприменительной практике зачастую возникает необходимость изменения или дополнения сведений в таможенной декларации как до выпуска товаров, так и после. Инициатором таких изменений может являться и экспресс-перевозчик, и таможенный орган.

«Утвержденный порядок предусматривает конкретный алгоритм действий экспресс-перевозчика и должностных лиц таможенных органов, сроки и случаи внесения изменений в таможенный документ», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

Проект является логическим продолжением проводимой таможенным блоком Комиссии комплексной работы по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов и формированию современной правовой базы по этому вопросу.

Решением коллегии комиссии от 28 августа 2018 года № 142 «О таможенном декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза, с использованием декларации на товары» утверждены форма и порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов и определены условия ее применения.

Работа по совершенствованию таможенного администрирования экспресс-грузов проводится в рамках профильной рабочей группы при консультативном комитете по таможенному регулированию с участием представителей госорганов и бизнес-сообщества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2023
валюта курс
EUR 3.4773
USD 3.2605
RUB 3.3817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 -0.0116
USD 3.2605 +0.0072
RUB 3.3817 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4650 3.4820
USD 3.2500 3.2650
RUB 3.3580 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 15.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0630 1.0680
EUR/RUB 102.0600 103.6000
USD/RUB 96.2000 97.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте