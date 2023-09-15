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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


В ЕАЭС ВЗЯЛИСЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ «СТРАШНЫХ» ИГРУШЕК


13:15 15.09.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии в целях защиты детей от игрушек, негативно влияющих на их психическое здоровье, приняла рекомендацию «О защите детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как сообщает ЕЭК, Армении, Беларуси и Кыргызстану рекомендовано рассмотреть возможность имплементации в свое законодательство модельного закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, принятого на 33-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (постановление от 3 декабря 2009 года № 33-15), с учетом особенностей социально-экономического развития и правового регулирования в странах.

Государствам Евразийского экономического союза рекомендовано рассмотреть целесообразность применения понятия «информационная продукция» в отношении настольных игр, а также иной продукции, предназначенной для детей и подростков, которая может содержать изображения, причиняющие вред их здоровью и развитию (например, одежды, портфелей, рюкзаков, велосипедов, школьно-письменных принадлежностей).

С учетом состоявшегося обсуждения признано целесообразным продолжить в установленном порядке работу по подготовке изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек», предусматривающих возможность установления минимальных требований к игрушкам в части защиты детей от их негативного влияния.

Модельный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию, в том числе при обороте информационной продукции, предназначенной для детей, и информационной продукции, предназначенной для неопределенного круга лиц. В Казахстане и Российской Федерации на его основе соответствующие законы приняты.
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