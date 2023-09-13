В I полугодии 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые доходы выросли в Армении, Казахстане и Кыргызстане на 19,1%, 25,5% и 26,4% соответственно.

Как сообщает ЕЭК, при этом в Казахстане снизились неналоговые доходы (на 11,9%), а в России – суммарные доходы бюджета (на 2,5%).

Основную долю налоговых доходов бюджетов государств Евразийского экономического союза составляли: в Армении – подоходный налог и НДС, Казахстане и России – налог на прибыль и НДС, Кыргызстане – НДС.

Данные по Беларуси в статистике не представлены.