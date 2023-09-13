Объем выполненных строительных работ в Евразийском экономическом союзе в январе-июле 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2%.

Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался во всех странах ЕАЭС: в Армении – на 43,9%, Кыргызстане – на 26,7%, Казахстане – на 12,2%, Беларуси – на 11,7%, России – на 8,7%.

Объем ввода в эксплуатацию жилья по ЕАЭС при этом увеличился на 0,3%.