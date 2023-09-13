|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЕАЭС В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 9,2%
16:14 13.09.2023
Объем выполненных строительных работ в Евразийском экономическом союзе в январе-июле 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2%.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался во всех странах ЕАЭС: в Армении – на 43,9%, Кыргызстане – на 26,7%, Казахстане – на 12,2%, Беларуси – на 11,7%, России – на 8,7%.
Объем ввода в эксплуатацию жилья по ЕАЭС при этом увеличился на 0,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2023
Курсы в банках
на 13.09.2023
Конвертация в банках
на 13.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте