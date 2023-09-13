Объем кредитования юридических лиц в Евразийском экономическом союзе восстановился во II квартале 2023 года после снижения в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает ЕЭК, по отдельным видам экономической деятельности объем кредитования превысил уровень 2021 года.

В наибольшей степени объемы кредитования юридических лиц по сравнению с низкой базой предшествующего года выросли по следующим видам деятельности: в Беларуси – здравоохранение и социальные услуги (в 15 раз), в Казахстане – транспорт и складирование (в 4 раза), в Кыргызстане и России – сельское, лесное и рыбное хозяйство (в 5,3 раза и 9,3 раза соответственно).