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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРЛИЦ В ЕАЭС ВОССТАНОВИЛСЯ ВО II КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА
13:43 13.09.2023
Объем кредитования юридических лиц в Евразийском экономическом союзе восстановился во II квартале 2023 года после снижения в аналогичном периоде прошлого года.
Как сообщает ЕЭК, по отдельным видам экономической деятельности объем кредитования превысил уровень 2021 года.
В наибольшей степени объемы кредитования юридических лиц по сравнению с низкой базой предшествующего года выросли по следующим видам деятельности: в Беларуси – здравоохранение и социальные услуги (в 15 раз), в Казахстане – транспорт и складирование (в 4 раза), в Кыргызстане и России – сельское, лесное и рыбное хозяйство (в 5,3 раза и 9,3 раза соответственно).
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