|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
РЫБОПРОДУКЦИЮ БЕЛОРУССКОЙ КОМПАНИИ «РИТМАРК» В РОССИИ ЗАБРАКОВАЛИ
12:36 13.09.2023
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию продукции производственного цеха ООО «РитМарк».
Как пояснили в контрольном ведомстве, решение принято «в связи с продолжающимися поставками рыбопродукции из сырья неизвестного происхождения».
Отмечается, что ранее Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси был проинформирован о выявленных фактах ввоза в Россию рыбопродукции лососевых пород ООО «РитМарк», изготовленных из сырья, поступившего в республику из Дании. При этом датское компетентное ведомство подлинность выданных ветеринарных сертификатов не подтвердила.
Всего с июня по август 2023 года из 11 ввезенных партий в 6 были обнаружены поддельные документы.
Россельхознадзор просил белорусских коллег провести проверку в отношении производственного цеха и принять меры по недопущению нелегальных поставок в РФ.
Тем не менее 9 сентября вновь был осуществлен ввоз рыбопродукции, выработанной производственным цехом ООО «РитМарк». Партия следовала в адрес российского получателя в Московской области.
«Учитывая, что предприятие продолжает при переработке использовать сырье неизвестного происхождения и поставлять в дальнейшем продукцию в Россию, тем самым нарушая требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Россельхознадзор принял решение ввести в отношении производственного цеха ООО «РитМарк» временные ограничения на поставки рыбопродукции на территорию РФ», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2023
Курсы в банках
на 13.09.2023
Конвертация в банках
на 13.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте