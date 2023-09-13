Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию продукции производственного цеха ООО «РитМарк».

Как пояснили в контрольном ведомстве, решение принято «в связи с продолжающимися поставками рыбопродукции из сырья неизвестного происхождения».

Отмечается, что ранее Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси был проинформирован о выявленных фактах ввоза в Россию рыбопродукции лососевых пород ООО «РитМарк», изготовленных из сырья, поступившего в республику из Дании. При этом датское компетентное ведомство подлинность выданных ветеринарных сертификатов не подтвердила.

Всего с июня по август 2023 года из 11 ввезенных партий в 6 были обнаружены поддельные документы.

Россельхознадзор просил белорусских коллег провести проверку в отношении производственного цеха и принять меры по недопущению нелегальных поставок в РФ.

Тем не менее 9 сентября вновь был осуществлен ввоз рыбопродукции, выработанной производственным цехом ООО «РитМарк». Партия следовала в адрес российского получателя в Московской области.

«Учитывая, что предприятие продолжает при переработке использовать сырье неизвестного происхождения и поставлять в дальнейшем продукцию в Россию, тем самым нарушая требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», Россельхознадзор принял решение ввести в отношении производственного цеха ООО «РитМарк» временные ограничения на поставки рыбопродукции на территорию РФ», - говорится в сообщении.