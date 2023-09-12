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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
АВИАКОМПАНИЯ AZAL ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ БАКУ И МИНСКОМ
09:59 13.09.2023
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует открыть регулярные рейсы между Баку и Минском. Об этом сообщает Telegram-канал авиаперевозчика.
Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку запланирован на 1 октября.
Авиакомпания планирует рейсы по этому направлению четыре раза в неделю.
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