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АВИАКОМПАНИЯ AZAL ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ БАКУ И МИНСКОМ

09:59 13.09.2023 Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует открыть регулярные рейсы между Баку и Минском. Об этом сообщает Telegram-канал авиаперевозчика. Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку запланирован на 1 октября. Авиакомпания планирует рейсы по этому направлению четыре раза в неделю.