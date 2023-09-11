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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЕЭК ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС И БРИКС


13:10 12.09.2023

ЕЭК предлагает создать современные и надежные системы расчетов между странами ЕАЭС и БРИКС. Об этом заявил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на сессии «ЕАЭС – БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира» на ВЭФ-2023.

По его словам, взаимная торговля стран БРИКС и ЕАЭС растет. По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот составил $150 млрд. Экспорт стран ЕАЭС в страны БРИКС вырос более чем на 15% к соответствующему периоду прошлого года.

«Эти товарные потоки, уверен, будут расти, нужны современные и надежные системы расчетов. Предлагаю минфинам и центральным банкам наших стран организовать проработку данных вопросов применительно к ЕАЭС и БРИКС к следующему саммиту объединения в Казани в 2024 году», - сказал Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович рассказал, что комиссия планирует в качестве пилотного проекта участие производителей из ЕАЭС в развитии российской промышленной зоны в Египте.

«Это, в принципе, соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты на саммите Россия — Африка в июле в Санкт-Петербурге, – отметил он. – Соглашение о зоне свободной торговли в рамках ЕАЭС с Египтом, которое имеет достаточно высокую степень готовности, позволит раскрыть потенциал сотрудничества с этой страной и другими африканскими государствами».

При этом он отметил, что в ЕАЭС функционируют более двух тысяч индустриальных площадок, около 500 индустриальных парков, 70 особых свободных экономических зон, более 100 территорий опережающего развития. При Ассоциации индустриальных парков России функционирует цифровой сервис под названием «Подбор индустриальной площадки», а комиссия ведет работу по его расширению на страны ЕАЭС. Благодаря цифре открываются возможности подключения партнеров из третьих стран с использованием международных цифровых экосистем.

«В условиях наших больших расстояний без взаимного внедрения цифровых транспортных платформ, цифровизации документов для выполнения таможенных процедур облегчить логистику товародвижения через государственные границы очень сложно. В рамках ЕАЭС эти вопросы решаются. С третьими странами труднее», – рассказал Михаил Мясникович.
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