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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЦБ АРМЕНИИ ПОНИЗИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 9,75%
12:06 12.09.2023
Совет ЦБ Армении на заседании 12 сентября понизил ставку рефинансирования на 0,5% до 9,75%, сообщает пресс-служба регулятора.
Кроме того, понижены также ставка ломбардного репо – до 11,25% и ставка привлечения денежных средств – до 8,25%.
Это третье понижение ставки рефинансирования с начала года: 13 июня этого года ЦБ установил ее в размере 10,5%, уменьшив на 0,25 процентных пункта, а 1 августа - на 0,25 процентных пункта до 10,25%
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