В ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах во взаимной торговле по итогам 2022 года составила 83%. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН Сергей Глазьев на сессии «Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы» в рамках ВЭФ-2023.

«Дальнейшее развитие расчетов в нацвалютах в цифровой форме - это в будущем очень перспективное направление. Если ведущие страны мира или по меньшей мере страны БРИКС договорятся о том, что они выделяют определенные квоты своих национальных валют в цифровой форме, то и на цифровых биржах несколько сотен брокеров приведут эти валюты к равновесному соотношению, и мы могли бы их использовать. Я думаю, это произойдет», - отметил Сергей Глазьев.

Министр ЕЭК обратил внимание на вопросы ценообразования на ключевые сырьевые товары, отметив при этом усилия ЕАЭС по формированию общего евразийского биржевого пространства.