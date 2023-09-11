Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 6 сентября разрешил ввоз на территорию страны свинины и продуктов ее переработки, произведенных на двух российских предприятиях, расположенных в Московской области. Об этом сообщает Россельхознадзор.

«Решение принято по результатам взаимного сотрудничества, проводимого между Службами обеих стран, по возобновлению поставок животноводческой продукции и с учетом гарантий Россельхознадзора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее российское ведомство представило белорусским коллегам материалы по принятым корректирующим мерам.

«Россельхознадзор продолжает работу по отмене временных ограничений на экспорт товаров российских предприятий на рынок Беларуси», - утверждает ведомство.