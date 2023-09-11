|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.09.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ДВУМ РОССИЙСКИМ СВИНОВОДЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ РАЗРЕШИЛИ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСЬ
17:04 11.09.2023
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 6 сентября разрешил ввоз на территорию страны свинины и продуктов ее переработки, произведенных на двух российских предприятиях, расположенных в Московской области. Об этом сообщает Россельхознадзор.
«Решение принято по результатам взаимного сотрудничества, проводимого между Службами обеих стран, по возобновлению поставок животноводческой продукции и с учетом гарантий Россельхознадзора», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее российское ведомство представило белорусским коллегам материалы по принятым корректирующим мерам.
«Россельхознадзор продолжает работу по отмене временных ограничений на экспорт товаров российских предприятий на рынок Беларуси», - утверждает ведомство.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 11.09.2023
Курсы в банках
на 11.09.2023
Конвертация в банках
на 11.09.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте