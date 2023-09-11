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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЭКСПОРТ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЕАЭС В ТРЕТЬИ СТРАНЫ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 15% С 2019 ГОДА


15:27 11.09.2023

Экспорт агропромышленной продукции ЕАЭС в третьи страны достиг $34 млрд и увеличился на 15% с 2019 года. Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на сессии «Евразийский агроэкспресс»: новые возможности для торговли в АТР», прошедшей на полях ВЭФ-2023.

По его словам, за последние 20 лет взаимная торговля в Евразийском регионе в части продовольственной продукции выросла в 8,5 раза и достигла более чем $15 млрд. При этом, по оценкам экспертов, до 2035 года объем взаимной торговли может увеличиться еще почти вдвое и составить порядка $30 млрд.

Андрей Слепнев также отметил, что агропромышленная продукция сегодня является ключевым элементом с точки зрения продовольственной безопасности, однако доставка таких товаров иллюстрирует имеющиеся проблемы логистики: требования к скорости, качеству, сохранности и внутреннему производству.
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