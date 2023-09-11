СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕАЭС ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОСЛО НА 2,8%

13:50 11.09.2023 В январе-июле 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 102,8% к уровню января-июля 2022 года. Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 7,1%, Казахстане – на 3,6%, России – на 2,6%, Армении – на 0,5%; снижение – в Кыргызстане – на 1,8%.