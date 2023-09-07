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БАНК РОССИИ ПРОДЛИЛ ЕЩЕ НА ПОЛГОДА ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНОЙ ИНВАЛЮТЫ


17:54 07.09.2023

Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте «в связи с действующими против страны санкциями», которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность», - говорится в сообщении регулятора.

При этом остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации.
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