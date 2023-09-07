В Армении проведут проверки деятельности российского маркетплейса Wildberries на предмет нарушения правил конкуренции.

"Мы уже десятки лет обсуждаем проблему цен, большие супермаркеты продают дешевле, чем маленькие магазины покупают и это, естественно, вопрос economy of scale, то есть вопрос больших масштабов торговли, при которых есть доступ к более низкой цене товаров", - сказал министр экономики Армении Ваан Керобян на заседании правительства.

Он отметил, что несколько компаний уже обратились с требованием о проверке работы Wildberries на предмет нарушения правил конкуренции.

Что же касается цен, которые могут отличаться в десятки раз, министр указал, что зачастую армянские предприниматели покупают из 5-6-х рук, в то время как на маркетплейсе производители сами выставляют свою продукцию и продают покупателю напрямую.

При этом он добавил, что с налоговой точки зрения малых бизнес Армении находятся в более выгодном положении, поскольку работает в льготном налоговом режиме.

В четверг перед зданием правительства Армении состоялась акция инициативы «Stop Wildberries», активисты которой требуют немедленного и полного закрытия представительств маркетплейса в стране. Они уверены, что Wildberries наносит существенный вред экономике Армении и заявляют, что из-за российского маркетплейса могут остаться без работы порядка 130 тыс. армянских хозсубъектов.

Ранее компания «Wildberries» заявила об исправлении технической неполадки, из-за которой часть товаров, имеющихся в каталоге платформы, продавалась в Армении по более низкой цене.

В Армении платформа Wildberries работает с 2018 года, в 2021 году уже открылись партнерские пункты выдачи заказов, прямые продажи стартовали в конце 2022 года с открытием первого распределительного центра в стране. В 2023 году впервые в стране стал доступен прием поставок в пунктах выдачи заказов Wildberries, что позволило локальному бизнесу сократить свои логистические расходы и ускорить доставку заказов до покупателей.