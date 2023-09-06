ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ИНИЦИАТИВА STOP WILDBERRIES ТРЕБУЕТ УХОДА КОМПАНИИ С РЫНКА АРМЕНИИ


12:07 07.09.2023

Инициатива Stop Wildberries в четверг проводит акцию перед зданием правительства Армении.

В ней участвуют предприниматели, а также продавцы, пишет агентство АРКА.

Они требуют немедленного и полного закрытия представительств компании Wildberries на территории Армении.

Они выразили убеждение, что компания наносит существенный вред экономике страны. Участники акции, в частности, считают, что Wildberries может оставить без работы порядка 130 тысяч хозсубъектов. Это, в свою очередь, нанесет удар по крупному бизнесу. Например, по банковской сфере, цветочному бизнесу, парикмахерским и бензозаправочным станциям.

Ранее компания Wildberries заявила об исправлении технической неполадки, из-за которой часть товаров, имеющихся в каталоге платформы, продавалась в Армении по более низкой цене. Местные хозсубъекты убеждены: возможность армянских потребителей приобретать более дешевые товары на этой онлайн платформе наносит ущерб интересам местного бизнеса.

В Армении платформа Wildberries работает с 2018 года, в 2021 году уже открылись партнерские пункты выдачи заказов, прямые продажи стартовали в конце 2022 года с открытием первого распределительного центра в стране. В 2023 году впервые в стране стал доступен прием поставок в пунктах выдачи заказов Wildberries, что позволило локальному бизнесу сократить свои логистические расходы и ускорить доставку заказов до покупателей. На сегодня общее количество партнерских и собственных пунктов выдачи заказов Wildberries в Армении составило более 270. Wildberries продолжает предоставлять свою платформу для продаж товаров армянского производства. За январь-август 2023 было реализовано продукции из Армении на 4,5 млрд драмов ($1 - 385,83 драма).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
валюта курс
EUR 3.5048
USD 3.2654
RUB 3.3424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2023
валюта курс +/-
USD 3.2654 +0.0099
RUB 3.3424 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4960 3.5100
USD 3.2630 3.2700
RUB 3.3200 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0690 1.0750
EUR/RUB 104.6000 106.0000
USD/RUB 97.6000 99.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте