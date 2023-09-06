Инициатива Stop Wildberries в четверг проводит акцию перед зданием правительства Армении.

В ней участвуют предприниматели, а также продавцы, пишет агентство АРКА.

Они требуют немедленного и полного закрытия представительств компании Wildberries на территории Армении.

Они выразили убеждение, что компания наносит существенный вред экономике страны. Участники акции, в частности, считают, что Wildberries может оставить без работы порядка 130 тысяч хозсубъектов. Это, в свою очередь, нанесет удар по крупному бизнесу. Например, по банковской сфере, цветочному бизнесу, парикмахерским и бензозаправочным станциям.

Ранее компания Wildberries заявила об исправлении технической неполадки, из-за которой часть товаров, имеющихся в каталоге платформы, продавалась в Армении по более низкой цене. Местные хозсубъекты убеждены: возможность армянских потребителей приобретать более дешевые товары на этой онлайн платформе наносит ущерб интересам местного бизнеса.

В Армении платформа Wildberries работает с 2018 года, в 2021 году уже открылись партнерские пункты выдачи заказов, прямые продажи стартовали в конце 2022 года с открытием первого распределительного центра в стране. В 2023 году впервые в стране стал доступен прием поставок в пунктах выдачи заказов Wildberries, что позволило локальному бизнесу сократить свои логистические расходы и ускорить доставку заказов до покупателей. На сегодня общее количество партнерских и собственных пунктов выдачи заказов Wildberries в Армении составило более 270. Wildberries продолжает предоставлять свою платформу для продаж товаров армянского производства. За январь-август 2023 было реализовано продукции из Армении на 4,5 млрд драмов ($1 - 385,83 драма).