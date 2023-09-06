ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.09.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЕРЕШЛИ НА ОБЩУЮ СИСТЕМУ ОСАГО «СИНЯЯ КАРТА»


16:37 06.09.2023

Система международного ОСАГО «синяя карта» начала действовать между Беларусью и Россией. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Первое соглашение, заключенное Российским союзом автостраховщиков (РСА) в рамках системы «Синяя карта» с Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС) начало действовать в полном объеме со 2 сентября», - проинформировал президент РСА Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что в связи с приостановлением членства РСА и ББТС с 30 июня 2023 года в рамках международной системы страхования «Зеленая карта» по санкционным мотивам между РСА и ББТС 1 июня 2023 года было заключено соглашение по «Синей карте».

Благодаря данному соглашению после 30 июня у водителей сохранилась возможность для оформления полисов для поездок в Беларусь, при этом уже выданные полисы продолжили свое действие.

Соглашение устанавливает правила по «Синей карте», аналогичные системе «Зеленая карта», за исключением некоторых положений.

Так, в качестве документа, подтверждающего заключение договора, в настоящее время выдаются бланки «Зеленая карта», а после 1 января 2024 года будут выдаваться новые бланки – «Синяя карта».

Запрос на подтверждение страхования может быть направлен как по идентифицированному, так и по неидентифицированному полису через проверку наличия страхования по госрегзнаку в централизованных базах данных бюро.

Срок ответа на запрос на подтверждение страхования составляет, как и раньше, шесть недель. При этом, в отличие от системы «Зеленая карта», в случае отсутствия ответа любое транспортное средство признается застрахованным вне зависимости от того, по какому полису направлен запрос – идентифицированному или неидентифицированному (ранее транспортное средство в таком случае признавалось застрахованным только при направлении запроса по идентифицированному договору).

Валютой расчетов теперь является преимущественно национальная валюта страны ДТП (ранее расчеты осуществлялись в евро).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2023
валюта курс
EUR 3.5048
USD 3.2654
RUB 3.3424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2023
валюта курс +/-
USD 3.2654 +0.0099
RUB 3.3424 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.5080
USD 3.2540 3.2690
RUB 3.3150 3.3440
подробнее

Конвертация в банках
на 06.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0760
EUR/RUB 104.0300 105.8000
USD/RUB 97.1000 98.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте