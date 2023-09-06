Система международного ОСАГО «синяя карта» начала действовать между Беларусью и Россией. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Первое соглашение, заключенное Российским союзом автостраховщиков (РСА) в рамках системы «Синяя карта» с Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС) начало действовать в полном объеме со 2 сентября», - проинформировал президент РСА Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что в связи с приостановлением членства РСА и ББТС с 30 июня 2023 года в рамках международной системы страхования «Зеленая карта» по санкционным мотивам между РСА и ББТС 1 июня 2023 года было заключено соглашение по «Синей карте».

Благодаря данному соглашению после 30 июня у водителей сохранилась возможность для оформления полисов для поездок в Беларусь, при этом уже выданные полисы продолжили свое действие.

Соглашение устанавливает правила по «Синей карте», аналогичные системе «Зеленая карта», за исключением некоторых положений.

Так, в качестве документа, подтверждающего заключение договора, в настоящее время выдаются бланки «Зеленая карта», а после 1 января 2024 года будут выдаваться новые бланки – «Синяя карта».

Запрос на подтверждение страхования может быть направлен как по идентифицированному, так и по неидентифицированному полису через проверку наличия страхования по госрегзнаку в централизованных базах данных бюро.

Срок ответа на запрос на подтверждение страхования составляет, как и раньше, шесть недель. При этом, в отличие от системы «Зеленая карта», в случае отсутствия ответа любое транспортное средство признается застрахованным вне зависимости от того, по какому полису направлен запрос – идентифицированному или неидентифицированному (ранее транспортное средство в таком случае признавалось застрахованным только при направлении запроса по идентифицированному договору).

Валютой расчетов теперь является преимущественно национальная валюта страны ДТП (ранее расчеты осуществлялись в евро).