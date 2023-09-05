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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ СТРАНЫ ЕАЭС УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА 1,8%
09:58 06.09.2023
Страны ЕАЭС в январе-июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили производство продукции сельского хозяйства на 1,8%.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Беларуси (на 5,2%), Казахстане (на 2,6%) и России (на 1,4%).
В Кыргызстане сельхозпроизводство снизилось на 1,7%. По Армении представлены данные за январь-июнь (рост на 1,6%).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2,4%, молока - на 3,2%, яиц - на 1,6%. Рост объемов производства скота и птицы и молока отмечен во всех государствах ЕАЭС (без учета данных по Армении).
Максимальное увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане (на 14,9%, до 416,6 млн штук), снижение - в Беларуси (на 5,3%, до 1,908 млрд штук).
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