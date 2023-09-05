Россельхознадзор с 6 сентября отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и ЗАО «Агрокомбинат Несвижский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что решение принято по результатам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Ивана Смильгиня.

В его основу легли предоставленные Россельхознадзору материалы об устранении выявленных ранее нарушений и гарантии белорусского ведомства.

При этом продукция предприятий будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.