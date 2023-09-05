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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ПРОДУКЦИЮ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗРЕШИЛИ ПОСТАВЛЯТЬ В РФ
16:05 05.09.2023
Россельхознадзор с 6 сентября отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и ЗАО «Агрокомбинат Несвижский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что решение принято по результатам телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Ивана Смильгиня.
В его основу легли предоставленные Россельхознадзору материалы об устранении выявленных ранее нарушений и гарантии белорусского ведомства.
При этом продукция предприятий будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.
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